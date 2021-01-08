Ирак назвал неприемлемыми санкции США против лидера шиитского ополчения

https://static.news.ru/photo/541af8b2-5288-11eb-a9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: mofa.gov.iq

МИД Ирака считает неприемлемыми санкции, введённые Вашингтоном в отношении одного из лидеров шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и экс-советника в правительстве страны по вопросам нацбезопасности Фалеха аль-Файяда. Об этом говорится в сообщении иракского внешнеполитического ведомства.

Удивлены действиями казначейства США в отношении главы народного ополчения Фалеха аль-Файяда. Подобное решение стало для нас неприемлемой неожиданностью, — приводит новостной портал SHAFAQ News выдержку из сообщения МИД Ирака.

В коммюнике отмечается, что в МИД будут продолжать внимательно следить за всеми директивами Минфина США, которые имеют отношение к гражданам Ирака, и вместе с нынешней и новой администрацией в Вашингтоне «работать над устранением их последствий».

Фалех аль-Файяд был внесён в санкционный список американского Минфина «за причастность к серьёзным нарушениям прав человека». Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), экс-советник имеет отношение к нападениям на демонстрантов в октябре 2019 года, за которыми стояли отряды местных ополченцев. В это время в Ираке многие жители протестовали против «коррупции, безработицы и иранского вмешательства» в дела страны.

Как сообщал NEWS.ru, суд в Багдаде, расследующий гибель Абу Махди аль-Махандиса, который был заместителем главы ополчения Аль-Хашд аш-Шааби, выдал ордер на арест американского лидера Дональда Трампа. В материалах дела существует видеозапись, на которой американский лидер заявляет, что сам отдавал приказ о нанесении удара, в результате которого аль-Махандис был убит.