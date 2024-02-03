В Ираке назвали число жертв после авиаударов военных США Shafaq News: жертвами ударов США по западу Ирака стали 16 человек

Фото: Shang Le/Xinhua/Global Look Press

В результате американских авиаударов по провинции Анбар на западе Ирака погибли 16 военных, сообщает агентство Shafaq News. Еще по меньшей мере 25 человек получили различные ранения.

13-я бригада аль-Тафуф потеряла 16 жертв, еще 25 бойцов ранены в результате американской агрессии на участке операций мобилизационных сил Анбара, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны Сирии заявили, что мирные жители и военнослужащие погибли в результате американских «ударов возмездия». В ведомстве добавили, что атака нанесла большой ущерб государственной и частной собственности. Там расценили ее как неприкрытый акт воздушной агрессии.

Минувшей ночью США поразили свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары наносились в ответ на атаку по американской базе в Иордании.

Президент США Джо Байден подтвердил, что удары по объектам в Ираке и Сирии были нанесены по его приказу. По его словам, они продолжатся в то время и в тех местах, которые выберут Соединенные Штаты. При этом американский лидер подчеркнул, что его страна не стремится к конфликту в Ближневосточном регионе или где-либо еще на планете.