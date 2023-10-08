В интерфейс Telegram добавили поддержку иврита

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Основатель Telegram Павел Дуров добавил в мессенджер поддержку иврита. В своем Telegram-канале предприниматель написал, что жителям Израиля и Палестины в это непростое время как никогда нужна поддержка.

Дуров добавил, что сейчас сотни тысяч граждан воюющих стран заводят в мессенджере аккаунты. Поэтому важно предоставить им возможность общаться с друзьями и близкими.

В эти тяжелые времена каждый пострадавший должен иметь надежный доступ к новостям и личному общению, — отметил основатель Telegram.

Вечером 7 октября палестинские радикалы из группировки ХАМАС напали на Израиль. ЦАХАЛ (израильская армия) начала ответную военную операцию, в результате которой удалось частично вернуть контроль над поселениями. На всей территории страны ввели военное положение.

Позднее появилась информация, что Израиль ведет переговоры с ХАМАС, чтобы освободить заложников. Однако власти опровергли эти данные. Сейчас в плену находятся по меньшей мере 100 граждан Израиля — как военные, так и гражданские лица.

Ранее президент США Джо Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь. В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон поддержит Тель-Авив «перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС».