В Индонезии заговорили о дружбе с Россией Министр обороны Индонезии Субианто: надеемся на дальнейшее улучшение отношений с Россией

Фото: Anton Raharjo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выразил надежду на улучшение отношений с Россией, а также указал на дальнейшую активизацию оборонного сотрудничества между странами, передает РИА Новости. В ходе встречи с послом России Людмилой Воробьевой глава оборонного ведомства Индонезии отметил, что стороны могут усилить военное партнерство в области технического оборудования сил армии.

На этой встрече мы долго обсуждали сотрудничество наших стран, особенно в области обороны, военного партнерства и увеличения технического оборудования сил армии. Надеемся, что отношения между двумя странами <...> смогут и дальше улучшаться, — сказал Субианто.

Глава Минобороны страны напомнил, что отношения между двумя странами установились «уже довольно давно».

Ранее Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Кроме того, по его словам, необходимо также немедленное прекращение огня обеими сторонами.