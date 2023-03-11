В Индонезии ввели третий уровень опасности после извержения вулкана

Фото: Devi Rahman via www.imago-images/Global Look Press

активный вулкан Мерапи, Индонезия

После извержения вулкана Мерапи на территории Индонезии был введен третий уровень опасности. Соответствующее объявление было сделано в национальном Агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий, передают «Известия». Информация о разрушениях в результате извержения вулкана на данный момент отсутствует.

Потоки лавы от кратера растеклись на расстояние 1,5 километра. Людям запрещено приближаться к вулкану на расстояние менее семи километров, — заявили представители ведомства.

Отмечается, что сведения о пострадавших также не поступало.

В прошлом ноябре на Камчатке произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевского (4800 метров). Были зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Кроме того, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. По словам специалистов, выбросы вулканического пепла могут вызвать сильную аллергию и вывести из строя автомобили и технику.

В октябре камчатский вулкан Безымянный выпустил столб дыма высотой 10 км, а облако пепла от извержения ушло на 900 км на северо-восток, засыпав площадь возле поселка Ключи Усть-Камчатского района.