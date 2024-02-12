Бывший президент Индонезии «воскрес» и призвал идти на выборы ИИ сгенерировал видео с умершим президентом Индонезии в преддверии выборов

Фото: Global Look Press

Хаджи Мухаммед Сухарто

В Индонезии к гражданам в преддверии всеобщих выборов обратился уже умерший генерал, второй президент страны Хаджи Мухаммед Сухарто, видео с ним сгенерировала нейросеть. Он призвал избирателей принять участие в выборах и заявил, что это очень важное событие, видео появилось в Twitter (Х).

Я Сухарто, второй президент Индонезии, — начинается обращение экс-президента.

Трехминутное видео с «ожившим» армейским генералом набрало миллионы просмотров в Twitter (Х), а после стремительно распространилось по другим соцсетям. На кадрах виден мужчина, похожий на Сухарто — он правил Индонезией в течение 30 лет и известен своим суровым нравом. Смерть генерала наступила еще в 2008 году, когда ему было 86 лет.

Как пояснил Эрвин Акса из партии «Голкара», видео, созданное искусственным интеллектом, было сделано, чтобы напомнить гражданам страны о том, насколько важен каждый голос выборах. Кроме того, по его словам, таким образом партия хочет аккумулировать голоса в свою пользу, поскольку личность генерала Сухарто ассоциируется именно с этим политическим формированием, считающихся одним из старейших в истории Индонезии.

Ранее сообщалось о подведении итогов второго тура выборов в Финляндии, в ходе которых будет определен новый президент страны. Победителем с 51,6% голосов стал Александр Стубб, кандидат от Национальной коалиционной партии.