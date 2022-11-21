В Индонезии сообщили, когда планируется запуск прямых авиарейсов с Россией Посол Индонезии Таварес: прямые авиарейсы с Россией планируется запустить летом 2023 года

Фото: shutterstock.com

Прямое авиасообщение между Индонезией и Россией планируется запустить летом 2023 года, заявил в беседе с РИА Новости посол республики в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. По его словам, рейсы могут быть запущены из Москвы в Джакарту и на Бали, и в обратном направлении. Он отметил, что для этого российские авиакомпании должны получить разрешения на полеты и открыть свои офисы в Индонезии.

Azur Air уже получили разрешение на полеты в Джакарту, им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них — открыть офис в Индонезии. Также Nordwind пытается получить разрешение, мы в процессе. <...> Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще, — сказал Таварес.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну перед запуском прямого авиарейса из Владивостока. В представительстве МИД РФ во Владивостоке сообщили, что рейсы во Вьентьян будут выполняться еженедельно. Осуществлять рейсы между Владивостоком и Вьентьяном будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Предполагается, что самолеты станут летать по маршруту каждую субботу.

Фомвихан подчеркнул, что некоторые лаосцы владеют русским языком, это сделает проще пребывание россиян в Лаосе. В азиатской стране туристы могут ознакомиться с буддистскими храмами, посмотреть горные хребты и водопады.