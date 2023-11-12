В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4, его зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр стихии располагался в 7 км на северо-восток от города Купанг.

По имеющимся данным, население Купанга составляет порядка 282 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали на границе Турции и Сирии. Эпицентр подземных толчков находился в 15 км к востоку от города Искендерун с населением около 159 000 человек. Очаг катаклизма залегал на глубине 9 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал в Греции землетрясение магнитудой 5,2. Сильные толчки ощущались в Афинах, а на острове Эвбея из-за колебаний земной поверхности массово сошли оползни. В результате катаклизма в некоторых зданиях на острове выбило стекла, в одном из продуктовых магазинов обрушился потолок.

В первых числах октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 10 км в районе острова Торисима. Катаклизм был зафиксирован к югу от архипелага Идзу, сейсмологи объявили угрозу формирования гигантских волн. Жителей предупредили, что последующее за катаклизмом такого рода цунами вызывает колебания воды высотой до метра.