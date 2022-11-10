В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20 AP: власти Индонезии уважают решение Путина не ехать на саммит G20

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября, заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям страны Лухут Бинсар Панджаитан. Он допустил, что у российского лидера «дела дома», передает Associated Press.

Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20. <...> У президента Путина, возможно, есть дела дома, и мы должны это уважать, — сказал Панджаитан.

Также он предположил, что по тем же причинам украинский лидер Владимир Зеленский может отказаться от участия в саммите.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин не будет представлять Россию на саммите G20. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо российского лидера на встречу приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» Путин.

10 ноября агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Индонезии сообщило, что Путин может принять участие в саммите в онлайн-формате.