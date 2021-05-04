В Индии за сутки умерло рекордное количество людей с коронавирусом

В Индии за сутки умерло рекордное количество заражённых коронавирусом. Речь идёт о 3780 гражданах, пишет Reuters.
Таким образом, число погибших в стране
Количество заразившихся за минувшие 24 часа в Индии составило 382 315. Всего с начала пандемии коронавируса в Индии заразились более 20 млн человек.
Ранее суточный прирост в Индии стал восьмым мировым антирекордом. Россия поможет Индии в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Ранее из подмосковного Жуковского направили в страну медицинское оборудование, среди которого аппараты ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.
При этом Индия продлила запрет на международные пассажирские рейсы до конца мая, сообщило Главное управление гражданской авиации. Однако специальные грузовые рейсы и рейсы в рамках соглашений о «воздушном пузыре» продолжат выполнять.