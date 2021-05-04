В Индии за сутки умерло рекордное количество людей с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/705dd376-ad7f-11eb-a000-96000091f725_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии за сутки умерло рекордное количество заражённых коронавирусом. Речь идёт о 3780 гражданах, пишет Reuters.

Таким образом, число погибших в стране достигло 226 188.

Количество заразившихся за минувшие 24 часа в Индии составило 382 315. Всего с начала пандемии коронавируса в Индии заразились более 20 млн человек.

Ранее суточный прирост в Индии стал восьмым мировым антирекордом. Россия поможет Индии в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Ранее из подмосковного Жуковского направили в страну медицинское оборудование, среди которого аппараты ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.

При этом Индия продлила запрет на международные пассажирские рейсы до конца мая, сообщило Главное управление гражданской авиации. Однако специальные грузовые рейсы и рейсы в рамках соглашений о «воздушном пузыре» продолжат выполнять.