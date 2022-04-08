В Индии выявили случай нового штамма коронавируса XE

В индийском штате Гуджарат зафиксировали новый случай заражения недавно появившимся штаммом коронавируса XE. Он был выявлен у мужчины, прибывшего из Мумбаи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти штата.

Мужчина из (района) Сантакрус в Мумбаи дал положительный результат на COVID-19 во время своего визита в (город) Вадодару 12 марта, — рассказал медицинский работник города Девеш Патель.

Медик уточнил, что заражённый мужчина приехал Вадодару с рабочими целями, остановился в отеле. После того, как почувствовал недомогание и температуру, он прошёл тест на коронавирус, который оказался положительным. Результаты же секвенирования генома появились лишь в пятницу, добавил медицинский сотрудник. К тому времени заболевший уже находился в Мумбаи.

Уточняется, что новый штамм XE — это соединение вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2.

6 апреля в Индии зафиксировали первый случай заболевания новым штаммом коронавируса XE. Инфекцию подхватила 50-летняя жительница Мумбаи, прошедшая полную процедуру вакцинации от COVID-19. Отмечается, что штамм коронавируса XE считается более заразным, чем «омикрон».