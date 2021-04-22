В Индии выявили максимальный суточный прирост новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/44ce1ca2-a401-11eb-bcef-96000091f725_660.jpg Фото: Amarjeet Kumar Singh/Keystone Press Agency/Global Look Press

За минувшие сутки на территории Индии медики выявили 332 730 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, за 24 часа в стране 2,2 тысячи пациентов с COVID скончались. Данные показатели являются максимальными с начала распространения болезни. Об этом 23 апреля сообщили представители индийского Министерства здравоохранения, чьи слова приводит РИА Новости.

В настоящий момент Индия занимает второе место в списке стран с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса. За период пандемии в государстве заразились свыше 16,2 млн человек. От коронавируса и сопутствующих заболеваний 186,9 тысячи индусов умерли.

Количество заразившихся в Индии растёт с середины февраля. Число проходящих лечение пациентов с коронавирусом увеличилось до более чем 2,42 млн.

Прививку от коронавируса в Индии получили более 135 млн человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 3,1 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трёх вакцин — местный вариант препарата от AstraZeneca под названием Covieshield, индийский Covaxin и российская сыворотка «Спутник V», — заявили в Минздраве.

О том, что в Индии одобрили применение российского препарата от коронавируса для вакцинации населения страны, стало известно 12 апреля. Заявку на экстренное использование препарата принял и утвердил комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств. Кроме того, теперь вакцину должен допустить к применению Генеральный контролёр лекарственных средств страны.