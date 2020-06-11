В Индии впервые за сутки выявлено более десяти тысяч случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/5f97169a-ac6f-11ea-8af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

За прошедшие 24 часа на территории Индии было выявлено 10 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот суточный прирост стал для страны рекордным с начала пандемии. Об этом 12 июня сообщили представители индийского Министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Кроме того, за сутки в стране скончались 396 пациентов с COVID-19. Теперь в Индии в общей сложности коронавирусом заразились 297 535 граждан, а жертвами пандемии стали 8498 человек. Выздоровели после прохождения лечения от инфекции 147 194. За последние 24 часа из индийских больниц выписали 53 325 пациентов.

На данный момент Индия обогнала Великобританию в списке наиболее пострадавших от коронавируса стран и заняла четвёртое место по общему количеству инфицированных, уступая только США, Бразилии и России, сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Южная Азия становится новой горячей точкой пандемии, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на это, Индия 8 июня перешла на новый этап снятия карантинных ограничений.

В этот же день был анонсирован выход Москвы из режима самоизоляции. Между тем Индия уже пожинает плоды первых этапов отмены карантина: ежедневный официальный прирост новых заболевших составляет около девяти тысяч человек — столько же, сколько в России.