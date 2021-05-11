В Индии установлен новый рекорд по числу жертв коронавируса

https://static.news.ru/photo/708fd518-b2f9-11eb-8bab-96000091f725_660.jpg Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look press

В Индии за сутки, предшествовавшие 11 мая, был установлен новый рекорд по количеству людей, скончавшихся в результате заражения коронавирусной инфекцией. В течение 24 часов в стране умерли 4205 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

До этого Всемирная организация здравоохранения заявляла о рекорде по суточному приросту жертв инфекции. Исходя из прошлых сведений, максимальное число скончавшихся в результате заражения граждан Индии было зафиксировано 8 мая. В тот день в стране умерли 4187 человек.

С начала апреля в Индии стали фиксировать резкий рост случаев заражаемости коронавирусом. К середине месяца стали появляться сведения о скачке уровня смертности. 15 апреля в стране умерли 1038 человек, а к 21 апреля ежедневное количество летальных исходов превысило две тысячи случаев в сутки.

В конце месяца премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм».

Многие учёные утверждают, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии связано с появлением там нового штамма COVID-19, выявленного в марте. К настоящему моменту, передаёт The Guardian, мутация обнаружена в 44 государствах мира. Больше всего случаев заражения новым штаммом коронавируса выявлено в Великобритании.

Ранее стало известно, что в Индии в реке Ганг обнаружили тела не менее 30 человек, умерших от коронавируса.

Находка сделана в реке на территории индийского города Буксар. В администрации округа полагают, что трупы могли приплыть из соседнего штата. Однако местные жители отметили, что люди из расположенных по берегу селений просто выбрасывают тела умерших в воду, поскольку кремация и организация погребальных костров стоят дорого.