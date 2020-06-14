Мир

В Индии умер актёр Сушант Сингх Раджпут

16:04, 14 июня 2020
Сушант Сингх Раджпут Сушант Сингх Раджпут Фото: Deepak Malik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут был найден мёртвым в собственном доме. Об этом в Twitter написал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Молодой актёр ушёл слишком рано. Он преуспел на телевидении и в фильмах. Его взлёт в мире развлечений вдохновил многих... В шоке от его кончины. Мои мысли с его семьей и фанатами, — отметил глава правительства.

Предполагается, что 34-летний артист мог покончить с собой. При этом родственники и друзья, которые общаются с полицией, утверждают, что Сушант Сингх Раджпут не говорил ни о депрессии, ни о проблемах со здоровьем или финансовых трудностях.

Последнюю запись в соцсетях актёр посвятил своей матери.

Прошлое, испаряющееся как слёзы, нескончаемые мечты, высекающие дугу улыбки, и мимолетная жизнь, ведущая переговоры между ними, — написал он.

При этом, как сообщил телеканал NDTV, неделю назад умер бывший менеджер артиста.

Как писал NEWS.ru, ранее российский актёр Игорь Жижикин поделился воспоминаниями о съёмках в картине «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» американского режиссёра Стивена Спилберга вместе с такими звёздами, как Харрисон Форд и Кейт Бланшетт.

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