В Индии умер актёр Сушант Сингх Раджпут

https://static.news.ru/photo/44ccdf8e-ae40-11ea-853d-fa163e074e61_660.jpg Сушант Сингх Раджпут Фото: Deepak Malik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут был найден мёртвым в собственном доме. Об этом в Twitter написал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Молодой актёр ушёл слишком рано. Он преуспел на телевидении и в фильмах. Его взлёт в мире развлечений вдохновил многих... В шоке от его кончины. Мои мысли с его семьей и фанатами, — отметил глава правительства.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

Предполагается, что 34-летний артист мог покончить с собой. При этом родственники и друзья, которые общаются с полицией, утверждают, что Сушант Сингх Раджпут не говорил ни о депрессии, ни о проблемах со здоровьем или финансовых трудностях.

Последнюю запись в соцсетях актёр посвятил своей матери.

Прошлое, испаряющееся как слёзы, нескончаемые мечты, высекающие дугу улыбки, и мимолетная жизнь, ведущая переговоры между ними, — написал он.

При этом, как сообщил телеканал NDTV, неделю назад умер бывший менеджер артиста.

Как писал NEWS.ru, ранее российский актёр Игорь Жижикин поделился воспоминаниями о съёмках в картине «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» американского режиссёра Стивена Спилберга вместе с такими звёздами, как Харрисон Форд и Кейт Бланшетт.