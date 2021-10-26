В Индии создали группу экспертов по изучению нового штамма AY.4.2

В Индии создали группу экспертов, которая будет заниматься изучением нового штамма коронавируса AY.4.2. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. Ранее сообщалось, что данный штамм может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с «дельтой».

Команда изучает новый вариант COVID-19 AY.4.2.<…> Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний изучают и анализируют различные варианты, — сказал Мандавия.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что пока нет данных о том, что новый вариант штамма «дельта» коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжёлое течение заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что новая мутация AY.4.2 была обнаружена в Москве и Московской области летом 2021 года. Предположительно, этот вид «дельта»-штамма мог вызвать рост числа заражений коронавирусом в Великобритании.

AY.4.2 был дважды зафиксирован в Твери и один раз в Санкт-Петербурге. Тогда эксперты усомнились в корректности работы алгоритма, анонсирующего выявленные в стране штаммы, поскольку, по их словам, вирус, выявленный в Северной столице, был секвенирован ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России циркулировать не мог. Они предположили, что вирусы, которые были отмечены как AY.4.2, на самом деле не являются таковыми.