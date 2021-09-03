В Индии сообщили о вспышке смертельного вируса

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. Об этом сообщает NDTV. В штате Керала скончался подросток 12 лет.
Из Дели на юг страны
Вирус Нипах впервые был выделен в 1998 году в Малайзии. Данное заболевании периодически регистрируется в Азии. Заболевание протекает крайне тяжело и в семи из 10 случаев заканчивается трагически. Симптомами недуга является отёк мозга и нарушение работы органов дыхания.
Ранее сообщалось, что в Экваториальной Гвинее появился новый опасный вирус. Инфекция является крайне редкой. Её переносят летучие мыши. От человека к человеку заболевание передаётся воздушно-капельным путём или через контакт. На данный момент точно не известно, с кем контактировал нулевой пациент.