В Индии сообщили о вспышке смертельного вируса

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. Об этом сообщает NDTV. В штате Керала скончался подросток 12 лет.

Из Дели на юг страны направлена оперативная бригада специалистов национального центра по контролю заболеваний. Эксперты отметили острую необходимость как можно быстрее определить все контакты умершего, чтобы установить источник заражения и тех, кто потенциально может быть распространителем опасной инфекции.

Вирус Нипах впервые был выделен в 1998 году в Малайзии. Данное заболевании периодически регистрируется в Азии. Заболевание протекает крайне тяжело и в семи из 10 случаев заканчивается трагически. Симптомами недуга является отёк мозга и нарушение работы органов дыхания.

Ранее сообщалось, что в Экваториальной Гвинее появился новый опасный вирус. Инфекция является крайне редкой. Её переносят летучие мыши. От человека к человеку заболевание передаётся воздушно-капельным путём или через контакт. На данный момент точно не известно, с кем контактировал нулевой пациент.