В Индии сообщили о десятках жертв пожара в ангаре с игровой зоной Более 20 человек погибли при пожаре в ангаре с игровой зоной в Индии

Фото: Biswarup Ganguly/Keystone Press Agency/Global Look Press

В индийском штате Гуджарат при масштабном пожаре в ангаре, где располагалась игровая зона, погибли как минимум 20 человек, заявил главный министр штата Бхупендра Патель. Он уточнил, что ситуация находится под контролем, однако количество жертв может возрасти, передает телеканал NDTV.

Пожар под контролем. Мы пытаемся извлечь как можно больше тел. На данный момент около 20 тел извлечены и отправлены в больницу для дальнейшего расследования, — уточнил он.

По словам министра, на месте происшествия продолжается спасательная операция, причины возгорания пока не установлены. Местная газета Hindustan Times пишет, что среди погибших большая часть — дети. По ее информации, через некоторое время после начала пожара рухнула крыша, под обломками могут находиться еще жертвы.

Ранее стало известно о задержании арендатора дома, в котором при пожаре погибли восемь человек. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержали 24-летнего гражданина Узбекистана. Возгорание случилось в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково.

Позже сообщалось, что погибшие работали на подрядчика российского маркетплейса OZON. Подрядчик отвечал за обеспечение жильем и условия проживания работников. В маркетплейсе выразили соболезнования семьям погибших.