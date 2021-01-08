В Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа

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Число штатов Индии, в которых официально зафиксирована вспышка птичьего гриппа, выросло до семи. Соседние штаты принимают меры безопасности.

Тысячи птиц в Индии гибнут из-за птичьего гриппа. Ранее эксперты заявили, что вспышки заболевания были зафиксированы в четырёх индийских штатах — Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан.

К 10 января к ним добавились Уттар-Прадеш, Харьяна и Гуджарат. Кроме того, срочные меры безопасности против распространения птичьего гриппа принимают власти национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, а также штатов Пенджаб, Махараштра, Чхаттисгарх. Об этом сообщил телеканал NDTV.

На этом фоне правительство Дели сообщило о временном запрете на ввоз в город живой птицы с 10 января. Кроме того, на 10 дней был закрыт крупнейший в столице рынок птицы в Газипуре.

Сотрудники ветеринарной службы занимаются обследованием птичьих рынков, парков и водоёмов, где водятся пернатые. В частности, уже поступают сведения, что по меньшей мере 24 вороны были найдены мёртвыми в одном из парков на юге Дели.

Пока птичий грипп в основном обнаружен у диких или перелётных птиц, официально подтверждённых случаев гибели домашней птицы гораздо меньше. Однако эти новости привели к падению цен на курятину на 30% за сутки. Яйцо подешевело на 14%.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка птичьего гриппа в Японии затронула уже 14 префектур. Гифу стала 14-й из 47 префектур в стране, где была обнаружена вспышка болезни. Власти префектуры открыли заседание штаба по борьбе с заражением, в рамках эпидемиологических мер обсуждается ликвидация расположенных в Минокамо кур, где установлен очаг заболевания.