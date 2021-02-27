В Индии родители продали одну дочь для оплаты лечения другой

https://static.news.ru/photo/54979230-78f0-11eb-a16a-96000091f725_660.jpg Фото: Saikat Paul/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Индии семейная пара продала 12-летнюю дочь для того, чтобы заплатить за лечение её старшей сестры, страдающей респираторным заболеванием.

Инцидент произошёл в штате Андхра-Прадеш. Покупателем девочки выступил 46-летний сосед семьи Чинна Суббайя. Некоторое время назад его брак распался и он присматривал себе невесту, в том числе и среди несовершеннолетних. За девочку он заплатил 10 тысяч рупий.

После сделки мужчина увёз ребёнка в деревню к своим родственникам. Крики и плач девочки привлекли внимание соседей, и те сообщили в полицию. В отношении покупателя девочки возбуждено уголовное дело, сообщает The Times of India.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане полиция задержала жительницу Махачкалы, которая продала своего новорождённого ребёнка за 800 тысяч рублей. О готовящейся сделке в правоохранительные органы сообщила женщина, которая собиралась купить младенца, но затем передумала. В отношении матери возбуждено уголовное дело.