В Индии рассмотрят предложение РФ о продаже нефти по сниженным ценам

Индия готова рассмотреть предложение России о продаже сырой нефти по сниженным ценам через взаиморасчёты в рублях и рупиях. Об этом сообщил министр нефти и природного газа страны Хардип Сигх Пури, передаёт газета The Economic Times. По словам министра, такая инициатива требует проработки целого ряда вопросов логистики и импорта российской нефти в Индию.

Правительство рассмотрит все возможные варианты относительно поставок российской нефти в условиях продолжающегося несколько недель кризиса на Украине, — заявил Пури.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность использования юаня как базисной валюты в механизме торговых расчётов в национальной валюте по схеме рупия — рубль. Такая договорённость не потребует привязки точного курса к какой-либо валюте.

Ранее директор индийского агентства по инвестициям Invest India Дипак Багла выразил надежду, что сложившаяся напряжённость в мире не отразится на реализации совместных проектов страны с Россией. Об этом Багла заявил на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.