В Индии рассказали, почему украинские военные бросают западное оружие The Economic Times: ВСУ теряет поставляемое Западом вооружение из-за некомпетентности

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Украинские военные несут материальные потери по части западного оружия из-за недостатка опыта в обращении с этим вооружением, пишет индийская газета The Economic Times. Автор материала указывает на то, что в рядах ВСУ очень мало человек, которые в действительности умеют обращаться с этим оружием. Отмечается, что по этой причине оружие очень часто попадает в руки к российским военным.

В вооружённых силах Украины имеется ограниченное количество личного состава, имеющего квалификацию надлежащего уровня для применения современного оружия. Поэтому часть западного оружия теряет эффективность, часто попадая в руки российской армии, — сказано в публикации.

В статье также сказано, что несмотря на это Запад продолжает осуществлять большие поставки вооружения. По мнению журналистов, украинским военные требуется серьёзное обучение.

Французский политик-голлист Флориан Филиппо ранее заявил, что президента страны Эммануэля Макрона унизили после того, как российские войска захватили самоходные артиллерийские установки Caesar. По его словам, Франция, по сути, потеряла более 10 миллионов евро и подарила Москве свои военные технологии. Он обвинил в этой ситуации французского президента и призвал его уйти со своего поста. Украина в рамках международной военной помощи получила всего 18 таких артиллерийских установок.