В Индии предупредили об особой опасности нового штамма COVID-19

Министерство здравоохранения Индии предупредило власти густонаселённых штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма коронавирусной инфекции «дельта плюс». Соответствующий документ опубликован на сайте пресс-службы индийского правительства.

Медики опубликовали результаты исследования штамма «дельта плюс». Оказалось, что этот штамм отличается высокой скоростью распространения, а также способностью сильнее поражать клетки лёгких. Специалисты считают, что «дельта плюс» может «ускользать» от действия вакцин или антител. В настоящее время в Индии выявлено 22 случая заболевания штаммом «дельта плюс».

В связи с подобными результатами исследования власти ряда индийских городов рекомендовали усилить антиковидные меры, увеличить объёмы тестирования и вакцинирования населения.

Ранее власти штата Махараштра, расположенного в центре Индии, заявили о 20 случаях заражения новой разновидностью индийского штамма коронавируса. Ему дали название «дельта плюс» (B.1.617.2.1), сообщил телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований доктор Т. П. Лахан.

В портовом городе Ратнагири выявили пять случаев заражения, при этом двое инфицированных не имели симптомов. Вокруг места обнаружения мутации городские власти создали зоны сдерживания.