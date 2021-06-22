В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавирусной инфекции «дельта-плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью. Об этом заявил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия. Его слова приводит India Today.

Учёный отметил , что заразиться данным штаммом вируса можно просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Также «дельта-плюс» устойчив к моноклональным антителам и способен «обходить» иммунитет.

По словам Гулерии, в настоящее время специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 продолжают изучать новый штамм. Они определят, насколько существующие вакцины эффективны при борьбе с ним.

Ранее Министерство здравоохранения Индии предупредило власти густонаселённых штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма коронавирусной инфекции «дельта плюс». Медики опубликовали результаты исследования штамма «дельта плюс». Оказалось, что он отличается высокой скоростью распространения, а также способностью сильнее поражать клетки лёгких. Специалисты считают, что «дельта плюс» может «ускользать» от действия вакцин или антител.