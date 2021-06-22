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В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса

12:47, 23 июня 2021
Фото: Javed Dar/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Новый штамм коронавирусной инфекции «дельта-плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью. Об этом заявил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия. Его слова приводит India Today.

Учёный отметил, что заразиться данным штаммом вируса можно просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Также «дельта-плюс» устойчив к моноклональным антителам и способен «обходить» иммунитет.

По словам Гулерии, в настоящее время специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 продолжают изучать новый штамм. Они определят, насколько существующие вакцины эффективны при борьбе с ним.

Ранее Министерство здравоохранения Индии предупредило власти густонаселённых штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма коронавирусной инфекции «дельта плюс». Медики опубликовали результаты исследования штамма «дельта плюс». Оказалось, что он отличается высокой скоростью распространения, а также способностью сильнее поражать клетки лёгких. Специалисты считают, что «дельта плюс» может «ускользать» от действия вакцин или антител.

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