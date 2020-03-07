https://static.news.ru/photo/f32d26ec-6043-11ea-ae1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Marquardt/imageBROKER.com/Global Look Press

Мэр популярного у туристов индийского города Агра Навин Кумар Джайн призвал центральное правительство закрыть для посещения все исторические памятники в связи с распространением коронавируса.

Я призываю правительство Индии закрыть все исторические памятники в стране, включая Тадж-Махал, до тех пор, пока ситуация не нормализуется, — написал Джайн на своей странице в Twitter.

По его словам, тот факт, что эти места посещает огромное количество людей, увеличивает риск заболевания инфекцией.

Также в конце марта в штате Мадхья-Прадеш должна была пройти трёхдневная церемония вручения премий Международной академии кино Индии (IIFA Awards). Организаторы приняли решение отложить мероприятие на фоне вспышки коронавируса.

По данным на субботу, 7 марта, в мире коронавирусом заболели более 102 тысяч человек, умерли — 3,4 тысячи, выздоровели — более 57 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в Индии на карантин отправили группу туристов из Италии, в её составе — 21 человек. 15 итальянцам диагностировано заражение COVID-19.