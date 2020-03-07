По его словам, тот факт, что эти места посещает огромное количество людей, увеличивает риск заболевания инфекцией.
Также в конце марта в штате Мадхья-Прадеш должна была пройти трёхдневная церемония вручения премий Международной академии кино Индии (IIFA Awards). Организаторы приняли решение отложить мероприятие на фоне вспышки коронавируса.
По данным на субботу, 7 марта, в мире коронавирусом заболели более 102 тысяч человек, умерли — 3,4 тысячи, выздоровели — более 57 тысяч.
Как писал NEWS.ru, в Индии на карантин отправили группу туристов из Италии, в её составе — 21 человек. 15 итальянцам диагностировано заражение COVID-19.