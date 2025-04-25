В Индии подорвали дома вероятных участников теракта в Пахалгаме

Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прозвучали в двух домах, где проживали мужчины, предположительно причастные к теракту рядом с городом Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает Press Trust of India. По информации агентства, террористы принадлежат к пакистанской группировке «Лашкар-и-Тайба» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Силы безопасности проводили поисковые операции в резиденциях двух террористов из «Лашкар-и-Тайба» — Адиля Хуссейна Токара и Асифа Шейха, — когда взорвалась взрывчатка, уже заложенная в домах, — подчеркнули источники.

Из-за взрывов дома были почти полностью разрушены. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Отмечается, что для оценки ситуации и уровня безопасности в Кашмир прибыл начальник штаба обороны Индии генерал Упендра Двиведи.

Ранее сообщалось, что военные Индии и Пакистана обменялись выстрелами на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. Огонь из стрелкового оружия на некоторых участках был открыт по инициативе пакистанской стороны. В связи с этим Индия «дала эффективный ответ».

До этого индийская сторона заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Подобная блокада произошла впервые с 1960 года. Тогда стороны подписали соглашение о водах Инда и договорились делить ресурс, несмотря на возникающие недопонимания между властями и политические конфликты.