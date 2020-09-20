В Индии от взрыва воздушных шариков пострадали 30 человек

Около 30 человек пострадали в Индии при взрыве связки воздушных шаров. Тяжёлых травм никто не получил.
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Пострадали 30 гостей, но тяжёлых травм ни у кого не было.
Как писал NEWS.ru, пожилой мужчина во Франции случайно взорвал свой дом при попытке убить муху.
Инцидент произошёл, когда мужчина, которому около 80 лет, собирался пообедать. Он услышал насекомое и попытался убить его электрической мухобойкой. Однако газовый баллон в его доме протекал и из-за искры мухобойки произошёл взрыв.
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