Правительство индийского штата Махараштра решило остановить работу над проектом скоростной системы Hyperloop, которая должна была связать Мумбаи с городом Пуна.
По словам заместителя главного министра штата Аджита Павара, проект пока что не завершён нигде в мире.
Пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км. Когда это будет успешным, тогда мы будем рассматривать его реализацию в нашем штате, — подчеркнул он.
При этом министр отметил, что правительство не отказывается от Hyperloop навсегда,
Ранее NEWS.ru писал, что компания Hyperloop Transportation Technologies стремится
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