Hyperloop Hyperloop Фото: Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство индийского штата Махараштра решило остановить работу над проектом скоростной системы Hyperloop, которая должна была связать Мумбаи с городом Пуна.

По словам заместителя главного министра штата Аджита Павара, проект пока что не завершён нигде в мире.

Пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км. Когда это будет успешным, тогда мы будем рассматривать его реализацию в нашем штате, — подчеркнул он.

При этом министр отметил, что правительство не отказывается от Hyperloop навсегда, передаёт The Indian Express.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Hyperloop Transportation Technologies стремится запустить свой вакуумный высокоскоростной поезд во всех странах независимо от их богатства. Проект был разработан при активном участии Илона Маска.

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