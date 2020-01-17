https://static.news.ru/photo/7215adb8-39b5-11ea-a161-fa163e074e61_660.jpg Hyperloop Фото: Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство индийского штата Махараштра решило остановить работу над проектом скоростной системы Hyperloop, которая должна была связать Мумбаи с городом Пуна.

По словам заместителя главного министра штата Аджита Павара, проект пока что не завершён нигде в мире.

Пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км. Когда это будет успешным, тогда мы будем рассматривать его реализацию в нашем штате, — подчеркнул он.

При этом министр отметил, что правительство не отказывается от Hyperloop навсегда, передаёт The Indian Express.