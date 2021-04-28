В Индии обновился рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

На территории Индии был установлен новый рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусной инфекцией. В течение 24 часов в стране заболевание диагностировали у 379 257 человек, 3,6 тысячи пациентов скончались. Эти показатели являются максимальными с начала пандемии. Данную информацию огласили в индийском Министерстве здравоохранения, передаёт РИА Новости.
В общей сложности в стране коронавирусом заразились 18,3 млн человек. Больше всего заболевших зафиксировано в штате Махараштра. Индия находится на втором месте в списке государств по числу выявленных случаев COVID, уступая лишь США. За время пандемии в республике скончались 204 тысячи пациентов с коронавирусом, более чем 15 млн местных жителей удалось справиться с недугом.
Рост числа заболевших в Индии
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия поможет Индии в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. В ближайшее время в страну будут доставлены медицинское оборудование и лекарства.
МЧС России привезёт в страну крупную партию медицинской помощи, среди которой аппараты ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. Груз будет отправлен в ближайшие дни.