В Индии обновился рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2c8519e-a8b3-11eb-b5e8-96000091f725_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

На территории Индии был установлен новый рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусной инфекцией. В течение 24 часов в стране заболевание диагностировали у 379 257 человек, 3,6 тысячи пациентов скончались. Эти показатели являются максимальными с начала пандемии. Данную информацию огласили в индийском Министерстве здравоохранения, передаёт РИА Новости.

В общей сложности в стране коронавирусом заразились 18,3 млн человек. Больше всего заболевших зафиксировано в штате Махараштра. Индия находится на втором месте в списке государств по числу выявленных случаев COVID, уступая лишь США. За время пандемии в республике скончались 204 тысячи пациентов с коронавирусом, более чем 15 млн местных жителей удалось справиться с недугом.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем трёх миллионов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия поможет Индии в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. В ближайшее время в страну будут доставлены медицинское оборудование и лекарства.

МЧС России привезёт в страну крупную партию медицинской помощи, среди которой аппараты ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. Груз будет отправлен в ближайшие дни.