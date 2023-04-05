В Индии рассказали о напугавшем НАТО шаге Путина The Indian Wire: Путин сделал важный шаг против НАТО, решив разместить ядерное оружие в Белоруссии

Фото: Министерство обороны РФ

«Искандер-М»

Российский президент Владимир Путин сделал важный шаг против НАТО, когда решил разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, пишет The Indian Wire. По мнению обозревателей издания, так российский лидер заставит руководство Североатлантического альянса осторожнее относиться к продолжению оказания поддержки Киеву.

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии является действием, направленным против НАТО, чтобы Европа стала осторожно относиться к оказанию помощи Украине, — говорится в статье.

Решение Путина показывает, насколько сплоченными остаются власти в Москве и Минске, отмечается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в республику при необходимости может быть введено стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что отдал распоряжение военным немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.