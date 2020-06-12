В Индии кафе, отели и туроператоры работают по новым правилам из-за COVID

https://static.news.ru/photo/1c5eec4a-aca1-11ea-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saikat Paul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Частичное снятие ограничений из-за пандемии коронавируса позволило начать работу индийским предприятиям, ресторанам, торговым центрам, магазинам и храмам, разрешены перелёты внутри страны. В ожидании открытия международного авиасообщения Министерство туризма выпустило правила работы для отелей, ресторанов и туроператоров.

Новые правила работы, которые установило ведомство, разрешают заведениям принимать только тех клиентов, которые чувствовали себя здоровыми последние 28 дней. Всем посетителям, передаёт РИА Новости, будут измерять температуру. При этом руки гостям пожимать нельзя. Вместо этого им должны выдать антисептик.

В общественных местах все обязаны соблюдать масочный режим, а гостиницы, кафе и рестораны обязаны дезинфицировать дверные ручки, кнопки лифта. Персонал ресторанов при этом должен следить за тем, чтобы посетителей было вполовину меньше, чем до пандемии. Сами сотрудники должны находиться на работе в средствах защиты.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа на территории Индии было выявлено 10 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот суточный прирост стал для страны рекордным с начала пандемии. Об этом 12 июня сообщили представители индийского Министерства здравоохранения и семейного благополучия.