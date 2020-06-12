В Индии кафе, отели и туроператоры работают по новым правилам из-за COVID

Частичное снятие ограничений из-за пандемии коронавируса позволило начать работу индийским предприятиям, ресторанам, торговым центрам, магазинам и храмам, разрешены перелёты внутри страны. В ожидании открытия международного авиасообщения Министерство туризма выпустило правила работы для отелей, ресторанов и туроператоров.
Новые правила работы, которые установило ведомство, разрешают заведениям принимать только тех клиентов, которые чувствовали себя здоровыми последние 28 дней. Всем посетителям,
В общественных местах все обязаны соблюдать масочный режим, а гостиницы, кафе и рестораны обязаны дезинфицировать дверные ручки, кнопки лифта. Персонал ресторанов при этом должен следить за тем, чтобы посетителей было вполовину меньше, чем до пандемии. Сами сотрудники должны находиться на работе в средствах защиты.
Как писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа на территории Индии было выявлено 10 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот суточный прирост стал для страны рекордным с начала пандемии. Об этом 12 июня сообщили представители индийского Министерства здравоохранения и семейного благополучия.
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