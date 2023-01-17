В Индии испугавшийся собаки клиента курьер прыгнул с третьего этажа и умер

Фото: Wang Haofei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкая овчарка

Курьер Мохаммед Ризван из индийского города Хайдарабад испугался домашней собаки клиента, после чего выпрыгнул с третьего этажа здания и приземлился на асфальт, сообщает The Times of India. По данным газеты, позднее 23-летний сотрудник службы доставки скончался от полученных травм. Врачи боролись за жизнь курьера четыре дня, однако им не удалось спасти молодого человека. Полиция расследует инцидент.

В тексте статьи пояснили, что мужчина принес еду женщине по имени Шобхана в жилой комплекс. Когда один из ее родственников открыл дверь курьеру, на него набросилась немецкая овчарка. Ризван испугался, что собака загрызет его, после чего в состоянии паники выпрыгнул из окна дома.

Официальные лица заявили, что женщину не арестуют. При этом ее все же попросят явиться на допрос.

В ближайшее время ей вручат уведомление о необходимости явиться в полицию для дальнейшего расследования, — заявил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее в пресс-службе МВД по Челябинской области рассказалиNEWS.ru, что жительница Челябинска, собаку которой незнакомый мужчина ударил ножом, обратилась в полицию с заявлением о причинении вреда ее питомцу породы хаски. В ведомстве указали, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленника.