В Индии 103-летний мужчина нашел молодую невесту вдвое младше него В Индии 103-летний мужчина сыграл свадьбу с 49-летней женщиной

Фото: Prasanta Biswas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Индии 103-летний местный житель Хабиб Назар женился на женщине, которая вдвое младше него — Фироз Яхан 49 лет. Свадьбу сыграли еще в прошлом году, но видео торжества завирусилось в Сети только сейчас, передает NDTV.

У меня нет нехватки ни в чем. Я просто ощущаю одиночество, — пояснил жених.

Отмечается, что Хабиб Назар до этого был дважды женат, в обоих случаях ему пришлось хоронить своих жен. Новая избранница мужчины, объясняя свое решение, заявила, что пошла на такой шаг, потому что о Назаре было некому заботиться. Все слухи о том, что ее заставили пойти на этот шаг, она опровергла. Женщина также намекнула на возможность появления детей и подчеркнула, что ее супруг находится в прекрасной физической форме.

Мой муж абсолютно здоров, у него нет никаких проблем, — добавила она.

Ранее сообщалось, что новой избранницей 47-летнего актера Павла Деревянко стала девушка, которая моложе его на 14 лет. С новой возлюбленной, 33-летней Зоей, он появился на премьере фильма «Конец славы». По его словам, их отношения начались с дружбы, а Зоя уже познакомила актера со своими детьми от первого брака.