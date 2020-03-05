Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе М5 Дамаск — Алеппо в провинции Идлиб.
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Отмечается, что артиллерия сирийской армии ведёт плотный огонь по скоплениям техники и живой силе боевиков.
Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате удара правительственных войск САР по региону погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия поддерживает Дамаск в намерениях продолжить борьбу с террористами в Сирии и остаётся приверженной сочинским договорённостям.
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