https://static.news.ru/photo/e172b6b6-5f02-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе М5 Дамаск — Алеппо в провинции Идлиб.

Как сообщает РИА Новости, террористы предпринимают попытки атаковать передовые позиции сирийской армии, в частности в районе поселения Дадих. Бои также идут на окраинах стратегически важного города Серакиб.

Отмечается, что артиллерия сирийской армии ведёт плотный огонь по скоплениям техники и живой силе боевиков.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате удара правительственных войск САР по региону погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия поддерживает Дамаск в намерениях продолжить борьбу с террористами в Сирии и остаётся приверженной сочинским договорённостям.