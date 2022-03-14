В Хорватии заявили, что в упавшем в Загребе БПЛА было 40 кг взрывчатки

Авиабомба, которую нёс упавший в столице Хорватии БПЛА советского производства, содержала 40 килограммов взрывчатки, заряд был кумулятивный. Бомба взорвалась после падения от удара дрона о землю. Об этом сообщил советник министра обороны страны генерал Желько Живанович, передаёт РИА Новости.

Вчера мы выкопали летательный аппарат и получили новую информацию. Найдены фрагменты авиабомбы, о которой не знаем всех деталей, но согласно тому, что знаем, речь идёт о бомбе русского (в бывшей Югославии часто означает советского. – NEWS.ru) производства весом 120 килограммов. Их них 40 килограммов приходилось на взрывчатку, — заявил Живанович.

Он уточнил, что бомба взoрвалась во время погружения дрона в землю при падении. По его словам, провoдится анализ фрагментов бомбы и БПЛА и в следующие неcколько дней военное ведомство оповестит граждан о результатах.

Советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж», который находится на вооружении ВС Украины, упал в районе Ярун в ночь с 10 на 11 марта. Уточняется, что он прибыл из воздушного пространства Венгрии, где провёл как минимум 40 минут, до этого пролетев над Румынией.