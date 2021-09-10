Страны Запада оставили Украину на произвол судьбы в ситуации с проектом «Северный поток — 2». При этом постройка газопровода явилась геополитическим поражением США, которые обещали Киеву, что проект не будет реализован, заявил журналист Кристиан Юришич в статье, опубликованной хорватским изданием Advance.

Как и в случае недавнего ухода из Афганистана, США снова бросили своего союзника на произвол судьбы. Конкретно речь идёт об Украине, которой Вашингтон в каком-то смысле обещал, что «Северный поток — 2» не станет реальностью, — отметил автор публикации.

Он добавил, что газопровод на Украине воспринимают как угрозу, поскольку из-за него может прекратиться или сократиться транзит российского газа через её территорию.

В таком случае, как говорят, Германия должна взять на себя всю ответственность и остановить все поставки, «наказав» таким образом Россию. В теории звучит хорошо, но вопрос, как это выглядело бы на практике. Трудно ожидать от Германии, что ради спасения украинского ВВП она решит саму себя заморозить, — подчеркнул журналист.

По его мнению, в Европе считают Украину потенциально важным партнёром, но держат в уме эксплуатацию её ресурсов. В Киеве же скептически настроены по поводу двухстороннего сотрудничества.

Они думали, что просят немногого: они просто хотели, чтобы газопровод никогда не был достроен, и годами слушали обещания с обеих сторон Атлантики. Но обещания так и остались обещаниями, — считает автор публикации.

Он предполагает, что в Киеве скоро задумаются о целесообразности евроатлантической интеграции.

Годы проходят, а обещания не выполняются. Меркель сказала, что украинцы должны знать, что делать, когда Европа перейдёт на новые источники энергии, но, похоже, они также должны знать, что делать, когда поймут, что их просто кормят завтраками, — отметил Юришич.

Ранее стало известно, что украинская управляющая газотранспортной системой компания «как нельзя лучше подходит» на роль независимого от «Газпрома» оператора для управления «Северным потоком — 2». Об этом пишет украинское издание «Сегодня». Авторы публикации ссылаются на Газовую директиву Европейского союза, под действие которой подпадает российский трубопровод.