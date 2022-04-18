Командир корабля «Цезарь Куников» погиб во время спецоперации

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Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине пройдёт во вторник, 19 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации. По её данным, с 24 февраля на Украине погибли 1982 мирных жителя, 2651 был ранен. При этом в Организации Объединённых Наций считают, что фактические цифры гораздо выше.

Заседание запланировано на вторник, — сообщил источник. Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала спецоперации России на Украине страну покинули 4,8 млн человек. По информации...