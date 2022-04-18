Командир корабля «Цезарь Куников» погиб во время спецоперации

Командующий десантным кораблём Черноморского флота «Цезарь Куников», капитан III ранга Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил 18 апреля в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он добавил, что Чирва скончался в результате полученных ранений в бою против украинских неонацистов.
Губернатор подчеркнул, что «храбрость, профессионализм и опыт» Александра Чирвы спасли множество жизней членов экипажа корабля.
Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан III ранга, — говорится в сообщении.
В начале марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о гибели в Волновахе командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» полковника Владимира Жоги. Военный получил смертельное ранение, обеспечивая выход из города Волновахи мирных жителей. Пушилин присвоил Жоге звание Героя ДНР.
Позднее президент России Владимир Путин посмертно наградил Жогу званием Героя Российской Федерации.