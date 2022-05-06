В Херсонской области восстановили мобильную связь

Фото Ilya Galakhov/Global Look Press

Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о восстановлении мобильной связи в регионе. По его словам, небольшие перебои наблюдаются с интернетом, сообщает РИА Новости.

Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета в ночь на 1 мая, решить проблему планировалось за счёт прихода донецкого или крымского мобильного оператора. Города на юге Украины уже подключены к российскому интернету.

Мобильная связь в Херсонской области восстановлена. Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежащие ранее украинским операторам, — сказал Стремоусов.

Зампредседателя пояснил, что восстановить связь помогли российские специалисты. Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах началось вещание российского телевидения и радио, идёт восстановление торговых связей с Крымом.

Ранее глава херсонской администрации Владимир Сальдо заявил, что область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ.