В Херсонской области спрогнозировали явку на референдум Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов спрогнозировал явку на референдум

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Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что явка на референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации может составить 80%. По его словам, 90% населения составляют русские люди. Он добавил, что население всё больше поддерживает действия властей и готово войти в состав России, пишет ТАСС.

Я приезжаю в села, вижу реакцию. Процентов 80 сегодня жителей Херсонской области уже готовы будут прийти на референдум, — рассказал Стремоусов.

По словам чиновника, люди хотят стабильности и понимают, что их защищает российская армия в то время, как ВСУ наносят удары по своим же гражданам.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что представители парламентов 16 стран готовы выступить в качестве наблюдателей на планируемом в Запорожской области референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ. В этот список входят государства Евросоюза и Северной Америки. Он отметил, что наблюдателями на референдуме хотят стать представители Германии, Нидерландов, Испании, Канады, Мексики, Польши, США, Франции, стран Прибалтики, а также представители всех республик бывшего Советского Союза.