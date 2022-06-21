В Херсонской области раскрыли дату референдума о вхождении в состав России Власти Херсонской области раскрыли дату референдума о вхождении в состав России

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Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью. Он добавил, что более конкретные сроки ещё не определены. Замглавы региона при этом отметил, что Херсонская область идёт по пути Крыма, пишут РИА Новости.

Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остаётся совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идём по пути Крыма, — поделился Стремоусов.

Он рассказал, что в настоящее время ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия региона.

Республиканцы штата Техас ранее захотели провести референдум в 2023 году, чтобы определить — «должен ли штат выйти из состава США», сказано в резолюции, которая была принята по итогам съезда отделения партии. Политики считают, что федеральные власти неоднократно нарушали право на местное самоуправление. Республиканцы пояснили, что любые поправки, которые предлагают на местном уровне отклоняют или игнорируют.