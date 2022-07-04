В Херсонской области назначили нового главу правительства Новым главой правительства Херсонской области стал калининградский экс-чиновник Елисеев

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Сергей Елисеев

В Херсонской области сформировано правительство. Главой правительства региона назначен Сергей Елисеев, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал военно-гражданской администрации (ВГА) региона. Сейчас Елисеев проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).

Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области. Проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ), — сообщили в регионе.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России и обязательно его проведёт. Он добавил, что территория станет «полноценным субъектом» РФ.