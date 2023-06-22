В Херсоне уничтожен склад боеприпасов ВСУ Военкор Котенок: в Херсоне уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Фото: Минобороны РФ / NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил о «мощном взрыве» в Херсоне и добавил, что, по предварительным данным, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. По его словам, после первичного взрыва последовала вторичная детонация. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

В Херсоне мощный взрыв с последующей вторичной детонацией. Предварительно, прилетело по складу БК, — написал Котенок.

Он при этом не уточнил, чем был уничтожен склад противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкое на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По его словам, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава, все попытки наступления были подавлены.