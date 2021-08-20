В Херсоне рухнул флагшток с гербом Украины за 22 миллиона рублей

Во время установки флагштока с гербом к 30-летию Украины стоимостью 22 миллиона рублей вся конструкция рухнула. Об этом сообщает портал Любимый Херсон.

К годовщине независимости Украины в Херсоне по распоряжению властей должен был быть установлен 70-метровый шпиль с гербом страны на самом верху. По словам замглавы Херсонской области Эдуарда Науменко, строительство шло с соблюдением всех нормативов. При обрушении флагшток повредил стоящую внизу машину. В результате инцидента никто не пострадал.

Отдельно хочу отметить, что средства из любых бюджетов на флагшток не выделялись и не предусматривались, — рассказал Науменко на своей странице в социальной сети.

Ранее украинский политик Александр Кочетов заявил, что главное достижение Украины заключается в том, что государство до сих пор существует. Он сообщил об этом в канун празднования 30-летия со дня независимости страны. Кочетов отметил, что в процессе перехода от плановой экономики к рыночной Украина растеряла потенциал и плетется в хвосте мировой экономики.