В Херсоне раскрыли эскортниц — информаторов украинской разведки

Представители российских силовых структур в Херсоне нашли материалы почти на 20 женщин лёгкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в качестве информаторов, а также для выполнения особых поручений и для диверсий, сообщает РИА Новости. Отмечается, что сотрудник СВРУ представлялся фотографом, чтобы войти в доверие к девушкам с целью их вербовки в качестве информаторов под глубоким прикрытием.

В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования, — сказано в публикации.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб.

Заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин ранее заявил, что Москва отмечает всплеск случаев сексуального насилия на подконтрольных Украине территориях, в том числе со стороны боевиков националистических батальонов. Он подчеркнул, что подобные преступления требуют решительного осуждения и самого сурового наказания. Дипломат обвинил Запад в замалчивании этих фактов.

Он привёл в пример случай, когда 7 марта в районе шахты «Коммунар» в Донецком регионе военнослужащие ДНР, прибывшие разминировать территорию, обнаружили захоронение, в котором лежали тела четырёх женщин. По словам Кузьмина, экспертиза показала, что перед смертью их пытали и насиловали, одна из жертв была беременной.