В Херсоне исключили возвращение под контроль Украины Замглавы администрации Херсона исключил возвращение под контроль Украины

г. Херсон / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, информация о якобы готовящемся освобождении Херсона украинскими войсками также является ложной.

Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключён. Это невозможно, — сказал Стремоусов.

Он также подчеркнул, что речь не идёт и о каких-либо референдумах, по итогам которых якобы планируется создание Херсонской народной республики. Стремоусов заявил, что сейчас прежде всего важно восстановить экономику региона.

Ранее замглавы администрации также отметил, что с 1 мая область переходит в рублёвую зону. По его оценке, на переход понадобится около четырёх месяцев. Всё это время будут использоваться как рубли, так и гривны, а после этого регион полностью перейдёт на расчёты в рублях.

В настоящее время под контролем российских военных находятся вся Херсонская область Украины и приазовская часть Запорожской области страны. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.