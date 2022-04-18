В Henkel раскрыли подробности ухода с российского рынка

Немецкая компания Henkel раскрыла обстоятельства закрытия своего бизнеса в России, об этом рассказали NEWS.RU в пресс-службе компании. В Henkel отметили, что уход с российского рынка может также включать в себя продажу или передачу активов новому владельцу. Отмечается, что ранее заключённые договорённости буду исполняться в полном объёме, а все 2500 сотрудников компании в России будут продолжать работать и получать зарплату.

В данный момент запущена соответствующая процедура. Штаб-квартира Henkel будет тесно сотрудничать с руководством своей дочерней компании в России по всем деталям. В течение всего процесса все 2500 сотрудников компании в России будут продолжать работать и получать зарплату. Производственная деятельность будет поддерживаться с учетом всех сложностей в цепочке поставок, — рассказали в пресс-службе.

Производитель бытовой химии Henkel принял решение прекратить деятельность в России на фоне действий на Украине и запустил все необходимые для этого процессы.

В марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе оказались такие фирмы, как Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие. Рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал, что безработица вырастет в отраслях логистики, HR и страхования.