В Харьковской области раздались взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Взрывы произошли в Харьковской области Украины, сообщило агентство УНИАН. Подробности случившегося не приводятся. Местные власти произошедшее не комментировали. До этого в регионе, а также в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о двух взрывах в Одессе с разницей в несколько часов. Власти города информацию не подтверждали. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

В ночь на 2 марта в Харьковской, Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. В Харькове прогремели взрывы. Накануне Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видео уничтожения российской авиацией склада Вооруженных сил Украины в Малиновке. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Взрывы также гремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне 1 марта. В регионе объявлялась воздушная тревога. Власти города и области информацию комментировать не стали. На днях взрывы произошли в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. Украинские СМИ информировали о подрывах в Харькове и Константиновке.