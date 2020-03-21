https://static.news.ru/photo/2bd25180-6b8d-11ea-95fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Ситуация с коронавирусной инфекцией стала причиной введения в Харьковской области на Украине режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с пандемией COVID-19, — говорится в сообщении на сайте Харьковской областной администрации.

Отмечается, что в области могут полностью остановить общественные перевозки. При этом объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме. При этом вопрос подвоза работников этих предприятий будет решён. Кроме того, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области будет создан штаб.

Ранее сообщалось, что 20 марта кабмин Украины на экстренном заседании объявил о введении режима ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. До 3 апреля в стране объявлен карантин: закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине коронавирус подхватил 41 человек, двое скончались. Среди заражённых — 57-летний священник из Тернопольской области.