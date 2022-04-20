В Харьковской области допустили возможность проведения референдума

После освобождения Харьковской области и стабилизации ситуации может быть проведён референдум, посвящённый политическому будущему региона, заявил глава временной гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, люди хотят жить в другой стране, сообщает РИА Новости.

В демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение, — сказал Ганчев.

Он отметил, что население области разделяет страну на «ту Украину», которая была до проведения российской спецоперации, где националисты провозглашали свою идею, и «новую Украину». По словам Ганчева, люди хотят жить «в другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет».

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил о возможности проведения референдума в южных регионах Украины, перешедших под контроль российских войск. По словам политика, их возвращение под контроль националистов грозит катастрофой и репрессиями местному населению, а также возобновлением угроз для безопасности Крыма.