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В Харькове появились двухнедельные очереди в крематорий

17:31, 02 ноября 2021
В Харькове появились двухнедельные очереди в крематорий Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
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В украинском Харькове из-за ухудшения ситуации с COVID-19 образовались очереди из катафалков на кремацию тел. Как сообщает местное издание Newsroom со слов жителей города, только за неделю в области скончались 180 человек.

Местная жительница сообщила, что одну умершую родственницу удалось похоронить на следующий день, а другую, скончавшуюся ещё 17 октября, кремировать не удалось из-за загруженности крематория.

10 дней тело находилось в морге, и 27-го подошла очередь на кремацию. Приехав сюда, мы поняли, почему такая проволочка... катафалки приезжают постоянно,цитирует её издание.

При этом в одной из харьковских фирм по предоставлению ритуальных услуг сообщили, что ждать приходится от 10 дней до двух недель. Если человек скончался дома, то необходимо получить справку от терапевта и поместить тело на сохранение в больницу, рассказали в компании.

С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели более 3 млн человек, умерли свыше 72 тысяч жителей. Полный курс вакцинации прошли 17,72% населения.

Ранее украинские пограничники отказались пускать в страну иностранцев, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Формальной причиной отказа стало то, что этот препарат не включён в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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